SD Gundam Battle Alliance: trailer del Season Pass

Bandai Namco ha pubblicato il trailer del “Season Pass” per SD Gundam Battle Alliance, mettendo in evidenza i contenuti scaricabili “Unit and Scenario Pack #1: Legend & Succession”, disponibile ora, e i prossimi “Unit and Scenario Pack #2: Knights of Moon & Light” e “Unit and Scenario Pack #3: Flash & Rebirth”.

Il “Pacchetto Unità e Scenario #1: Legend & Succession” include le missioni scenario aggiuntive “The Cursed Treasure” e “Destination of the Legend”, nonché le unità giocabili aggiuntive “GUNDAM AGE-FX” (con il pilota Kio Asuno) e “Narrative Gundam C-Packs” (con il pilota Jona Basta), e le missioni aggiuntive “EX Mission Extreme 1” e “EX Mission Extreme 2”.

“Unit and Scenario Pack #2: Knights of Moon & Light” includerà le missioni scenario aggiuntive “Hero of Lacroa” e “Evil God of the Moon”, nonché le unità giocabili aggiuntive “Knight Superior Dragon” e “Moon Gundam” (con il pilota Jutta Qasim), e le missioni aggiuntive “EX Mission Extreme 3” e “EX Mission Extreme 4”.

“Unit and Scenario Pack #3: Flash & Rebirth” includerà le missioni scenario aggiuntive “Rebirth by Destruction” e “Flash of Fate”, oltre alle unità giocabili aggiuntive “Gundam Exia Repair IV” (con il pilota Graham Aker), “Xi Gundam” (con il pilota Mafty Navue Erin) e “Penelope” (con il pilota Lane Aim), e la missione aggiuntiva “EX Mission Extreme 5”.

SD Gundam Battle Alliance è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Potete vedere il trailer del Season Pass qui sotto, e se volete sapere cosa ne pensiamo noi di GamesVillage, vi rimandiamo anche alla nostra recensione.