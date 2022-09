Outer Wilds: disponibile su PS5 e Xbox Series X/S

Durante l’Annapurna Interactive Showcase era stato annunciato l’arrivo di Outer Wilds in versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S per il 15 settembre. E visto che quel giorno è arrivato e il gioco è disponibile, il publisher americano ha fatto uscire il trailer di lancio per queste due console, che potete vedere qui sotto.

Il gioco base arriva insieme al DLC Echoes of the Eye, e con il supporto nativo a 60 FPS. Gli attuali possessori di Xbox One e PS4 possono effettuare l’aggiornamento gratuitamente. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Outer Wilds su PS5 e Xbox Series X/S.