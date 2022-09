Norco in arrivo su console

Norco, una piccola perla arrivata su Steam e PC Windows a marzo (anche tramite il Game Pass per PC), sarà disponibile dal 20 ottobre anche su console: per la precisione su Xbox One, Xbox Series X/S (compreso di Game Pass al day-one), PlayStation 4 e PlayStation 5. Insieme all’annuncio, il publisher Raw Fury e gli sviluppatori di Geography of Robots hanno fatto uscire l’accolades trailer (il filmato con gli elogi da parte della critica), che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa una breve descrizione del gioco dalla pagina Steam:

NORCO è un’avventura narrativa punta e clicca di stampo southern gothic che immerge il giocatore nei sobborghi sprofondati e nelle verdeggianti paludi industriali di una distorta Louisiana del Sud. Tuo fratello Blake è scomparso in seguito alla morte di tua madre. Nella speranza di ritrovarlo, dovrete seguire un androide fuggitivo attraverso le raffinerie, i centri commerciali e i canali di scolo della periferia di New Orleans.

Qui sotto potete vedere l’accolades trailer di Norco.