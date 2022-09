Call of Duty Next: ecco cosa è stato mostrato

Call of Duty Next, evento dedicato al futuro del franchise di Call of Duty, ha mostrato diverse novità legate a Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone 2.0 e Call of Duty Mobile. Innanzitutto, abbiamo potuto ammirare al reveal trailer del comparto multiplayer di Modern Warfare 2. Secondo quanto annunciato dagli sviluppatori, quest’ultima ha ricevuto dei cambiamenti sostanziali dal precedente capitolo, specialmente per quanto riguarda le meccaniche di gioco, infatti saranno presenti anche degli scontri sott’acqua, i quali cambieranno certamente le carte in tavola per il gioco.

Oltre a questo, è stato anche mostrato l’Armaiolo 2.0, che promette di essere più versatile e intuitivo rispetto a prima. Inoltre, sono state annunciate diverse modalità inedite, come quella relativa alla terza persona e non solo. Per quanto riguarda invece Warzone 2.0, Infinity Ward ha già comunicato la data d’uscita: 16 novembre 2022, il quale, come il precedente, avrà la cross-progression con Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone Mobile.

Su Warzone 2.0, gli sviluppatori non solo hanno rivelato la mappa nuova della modalità battle royale ma hanno speso qualche parola sulle Roccaforti, che erano state trapelate da alcuni rumor. Sostanzialmente sono zone in cui sono presenti dei soldati comandati dall’IA e dove ci sarà un bottino sostanzioso.

Infine, per quanto riguarda Warzone Mobile, abbiamo visto dal trailer che ritornerà innanzitutto Verdansk ma avrà la maggior parte delle meccaniche di gioco viste in Warzone. Infine, il titolo su smartphone e tablet avrà delle lobby per un massimo di 120 giocatori.