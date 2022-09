Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars: annunciato al Tokyo Game Show 2022

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia al Tokyo Game Show 2022 il ritorno della serie Suikoden, con Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, in arrivo nel 2023 su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch. La collezione sarà caratterizzata da numerose migliorie sia tecniche sia quality-of-life. Per maggiori informazioni sul gioco potete visitare il sito ufficiale qui. Potete vedere il trailer di annuncio e le prime immagini qui sotto. Di seguito una panoramica:

Pixel e design ambientali migliorati, aggiunti nuovi affetti a schermo e nuove animazioni per luci, nuvole, ombre, fiamme, fumo, foglie e insetti; tutto contribuisce a creare un’atmosfera vivace nel gioco.

Ambienti e fotografia sono stati rielaborati per donare nuova vita a scene memorabili, ora ancora più belle.

Tutti i ritratti dei personaggi sono stati aggiornati in HD. Junko Kawano, autore del design dei personaggi della versione originale di Suikoden uscita nel 1995, ha ridisegnato tutti i personaggi per Suikoden I HD Remaster Gate Rune War.

È stata aggiunta una ricca libreria di suoni ambientali, non presenti nella versione originale, come il rumore dell’acqua, il gorgoglio del fiume, il sibilo del vento, suoni di insetti e passi veloci, per un’esperienza più coinvolgente che mai.

Tutti gli effetti sonori sono ora in HD. Suono realistici ed effetti 3D aumentano notevolmente il dinamismo delle battaglie.

Sono state aggiunte molte nuove funzioni, come il registro dei dialoghi, battaglie automatiche e a doppia velocità, e molto altro ancora.

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sarà disponibile nel 2023 su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch.