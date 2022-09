Operation Wolf Returns First Mission: annunciato ufficialmente il ritorno dell’arcade di TAITO

Il Tokyo Game Show 2022 sta regalando grandissime emozioni ai fan di tutto il mondo, gli annunci abbracciano tantissimi generi e davvero nessun giocatore ha il rischio di restare a bocca asciutta o deluso. Questo vale anche per i più nostalgici i quali saranno sicuramente ammaliati dal ritorno dei uno dei cult degli arcade anni ’80, stiamo parlando di Operation Wolf Returns: First Mission uno dei primissimi sparatutto a scorrimento laterale con pistola ottica.

Il titolo, datato 1987, venne pubblicato da TAITO ma oggi vede il suo ritorno grazie a Microids ed è sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming. Il gioco resta fedele nello stile a quello degli anni ’80 ed è possibile giocare da soli o in modalità co-op locale. Ecco di seguito la sinossi ufficiale:

Oltre al traffico di droga e di armi, l’ organizzazione guidata dal misterioso Generale Viper sembra aver sviluppato un’arma di distruzione di massa! Dopo la scoperta di alcune basi del gruppo, gli agenti vengono inviati sul posto per smantellare il consorzio, eliminare le armi e liberare gli ostaggi dai vari campi di prigionia.

Operation Wolf Returns: First Mission non ha una data di uscita precisa ma una finestra di lancio ( piuttosto prossima) fissata per il prossimo autunno e sarà disponibile sia in versione digitale che retail con una Day One Edition per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, e nella sola versione digitale per Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La versione VR per Meta Quest 2 sarà lanciata nel 2023. Restiamo sintonizzati per ulteriori dettagli. Nel frattempo però, lo sapevate che Suikoden è stato annunciato al Tokyo Game Show? Qui il nostro articolo dedicato.