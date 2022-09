Monster Hunter Rise Sunbreak: mostrati nuovi dettagli dell’aggiornamento 2 al Tokyo Game Show 2022

Capcom durante il suo programma online del Tokyo Game Show 2022 ha mostrato nuovi dettagli sull’Aggiornamento 2 di Monster Hunter Rise: Sunbreak. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile dal 29 settembre su Nintendo Switch e PC. Insieme a Flaming Espinas, include due sottospecie aggiuntive: Violet Mizutsune e Risen Chameleos. Dai un’occhiata al trailer qui sotto.

Violet Mizutsune e Flaming Espinas sono disponibili con la versione 1.0, mentre Risen Chameleos può essere combattuto nella patch 1.1.0. Sono in arrivo anche nuove funzioni, che consentono ai giocatori di modificare l’aspetto delle proprie armi in base alle proprie preferenze. Sono in arrivo anche nuove missioni evento settimanali per nuovi cosmetici. Alcune armi a strati, come le armi Lost Code, possono essere acquistate come DLC a pagamento, insieme a nuove acconciature e altre skin. Sono in arrivo anche nuovi mostri Anomaly Quest come Rajang e Gore Magala, mentre Anomaly Investigations salirà al livello 120. Completandoli sbloccherai nuovi potenziamenti per le armi. Nel frattempo, l’aggiornamento del titolo 3 è previsto per la fine di novembre, con ulteriori aggiornamenti in arrivo nel 2023. Di seguito una panoramica di gioco:

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.