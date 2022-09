Like a Dragon Ishin è ” merito” di Ghost of Tsushima, parla il produttore esecutivo

Like a Dragon Ishin è stato uno dei titoli ad aver destato maggior hype nei fan durante il Tokyo Game Show e pare che il ritorno del titolo ( il gioco arriverà in Occidente dopo nove anni) sia dovuto in parte al successo di Ghost of Tsushima. A prendere parola in merito è Masayoshi Yokoyama, capo dello studio e produttore esecutivo dello sviluppatore RGG Studio. Ecco quanto dichiarato in merito:

Abbiamo visto quanto bene ha fatto Ghost of Tsushima e come si trattava di questa ambientazione molto giapponese realizzata dagli americani, quindi questo ci ha dato la certezza che Ishin avrebbe potuto fare bene anche in America.



Il produttore esecutivo ha anche parlato della previsione dei tempi di rilascio:

I tempi e la portata del rilascio di Ishin sono stati aiutati anche da Yakuza: Like A Dragon, che ha ulteriormente stabilito e ampliato il seguito del gioco in Occidente.

Dunque Ghost of Tsushima ha avuto la funzione di traino per questo titolo, la questione avrà resto sicuramente felici i fan del genere e delle ambientazioni giapponesi; i quali avranno molto materiale a disposizione nel futuro prossimo. Like a Dragon Ishin verrà lanciato il 21 febbraio 2023 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC (Windows e Steam), restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Operation Wolf Returns First Mission è stato ufficialmente annunciato? Qui il nostro articolo dedicato.