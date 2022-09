Nintendo Switch Online: nuovi titoli per SEGA Genesis

Nintendo ha annunciato tramite trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) i nuovi titoli SEGA Genesis per Nintendo Switch Online. I titoli in questione sono:

Alisia Dragoon : platform sviluppato da Game Arts con la collaborazione di Gainax e pubblicato nel 1992 per Sega Mega Drive; narra le vicende di Alisia, figlia di un mago ucciso dal malvagio Baldour, deve difendere la Terra e vendicarsi della morte del padre.

Beyond Oasis : conosciuto in Europa e Giappone come The Story of Thor , è un gioco di azione-avventura, narra le vicende di Ali e di un misterioso bracciale magico in grado di evocare 4 spiriti: acqua, fuoco, ombra e pianta.

Earthworm Jim: anch'esso platform, narra delle vicende di un lombrico che acquisisce intelligenza e aspetto antropomorfo dopo aver trovato una misteriosa tuta spaziale.

Insomma, i giochi sono di Nintendo Switch Online sono davvero interessanti e belli da rigiocare ( o da giocare la prima volta). Restiamo sintonizzati.