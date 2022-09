Eiyuden Chronicle Rising: annunciata l’edizione fisica al Tokyo Game Show 2022

Red Art Games rilascerà un’edizione fisica di Eiyuden Chronicle: Rising per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 26 gennaio 2023 in Nord America ed Europa, ha annunciato 505 Games al Tokyo Games Show 2022. Al prezzo di $ 34,99 / € 34,99, l’edizione fisica includerà una copia del gioco e tre figurine. I giocatori che prenoteranno l’edizione fisica riceveranno anche il CD ufficiale della colonna sonora. In Nord America, l’edizione fisica sarà esclusiva di Video Games Plus. In Europa sarà disponibile solo tramite il negozio online Red Art Games. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Red Art Games:

Eiyuden Chronicle: Rising combina un’avventura emozionante attraverso antiche rovine con il racconto dell’ascesa di una città dalle ceneri. Attratti dalle lenti e da altri tesori nei vicini Rune barrows, i nostri eroi scoprono che la città sta lottando per ricostruirsi dopo un terremoto e decidono di aiutare. Lungo la strada, risolveranno le controversie tra avventurieri desiderosi e gente del posto diffidente che non pensa che i Barrow dovrebbero essere disturbati. E impareranno di più sulle reciproche ragioni per cercare tesori, rafforzando i loro legami nel processo. Come imparerete, questi Rune barrows nascondono un grande segreto che ha implicazioni fatali per uno dei personaggi. Quella che inizia come una semplice caccia al tesoro si trasforma in un’oscura cospirazione che scuoterà il mondo e pianterà semi che riporteranno nella storia principale di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.



Caratteristiche

Personaggi giocabili del gioco principale.

Contenuti incrociati e connettività con Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Esperienza e motore platform 2.5D.

Testo e sottotitoli di gioco disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

Eiyuden Chronicle: Rising è disponibile in digitale su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam , Epic Games Store e GOG. È disponibile anche tramite Xbox Game Pass. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.