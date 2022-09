Dragon Ball The Breakers: il nuovo trailer rivela MajinBu durante il Tokyo Game Show 2022

Bandai Namco ha pubblicato durante il Tokyo Game Show 2022 il nuovo trailer di Dragon Ball: The Breakers dove viene mostrato il personaggio di MajinBu, le sue trasformazioni, le sue tecniche ed abilità. Il gioco è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Di seguito una panoramica del titolo:

Dragon Ball: The Breakers è un gioco d’azione online asimmetrico in cui un gruppo di sette normali esseri umani cercano di sopravvivere agli assalti di un razziatore (un celebre antagonista di Dragon Ball come Freezer o Cell) in grado di evolversi che dà loro la caccia. Fuggire non sarà semplice.