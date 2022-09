KOEI TECMO: ecco cosa è stato mostrato al Tokyo Game Show 2022

Si è appena concluso l’evento di Koei Tecmo, la società giapponese nata nel 2019. Ecco cosa è stato mostrato durante l’evento.

Il primo titolo è Atelier Ryza 3, dopo una breve panoramica da parte del presentatore ( che ha mostrato anche alcuni screen interessanti gioco) viene svelato un corposo trailer. Il filmato ha mostrato parecchie dinamiche di gioco, nel titolo infatti saranno implementate più mappe collegate, consentendo ai giocatori di spostarsi senza problemi

su ciascuna mappa senza tempi di caricamento; in questo modo si potranno muovere in un unico campo ” vivente”. Dopo il video è stata dedicata una grandissima fetta al cosplay più fedele della protagonista, Ryza. Nel corso dell’evento è stato poi mostrato un secondo trailer dedicato alla rivelazione del Boss.

Si conclude così la prima parte dello show; a fare da spartiacque tra il ” primo e secondo atto” vi è Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, versione rimasterizzata del titolo del 2008, Zero: Tsukihami no kamen. Il trailer è volto a mostrare una grafica del tutto nuova per questo titolo multipiattaforma che non sarà disponibile per prima del 2023.

Per quanto riguarda l’ultima parte, in perfetta linea con quanto precedentemente annunciato, viene interamente dedicata a Woo Long: Fallen Dynasty. Il gioco in uscita si mostra attraverso un lunghissimo filmato gameplay che pone l’accento in particolare sul combattimento, sulla possibilità e sulla modalità di livellamento del personaggio e sulla grafica. Per quanto riguarda il combattimento infatti, vengono mostrati anche vari boss, due nello specifico, e la lotta contro una tigre.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC nei primi mesi del 2023. All’uscita sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Inoltre, coloro che partecipano al Tokyo Game Show potranno provare una demo con varie classi e build disponibili.

La conferenza Koei Tecmo finisce con la presentazione di alcune magliette del franchise che saranno acquistabili nel prossimo futuro. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che oggi si è tenuta anche la conferenza 505 Games? Qui la nostra recap dell’evento.