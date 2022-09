Square Enix: recap dell’evento al Tokyo Game Show

Durante il Tokyo Game Show 2022 si è tenuta una puntata speciale dell’EIKO KANO’S CRITIKANO HIT, show con l’attore giapponese Eiko Kano, in cui sono stati mostrati tre giochi Square Enix con dei corposi gameplay in diretta: Forspoken, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion e Star Ocean The Divine Force.

Il primo gioco ad essere mostrato è stato Forspoken, con la protagonista Frey Holland nel mondo di Athia, tra sezioni Open World e combattimenti. Come abbiamo scritto nella precedente news, meritevole di particolare attenzione sono alcune dinamiche di movimento molto particolari, come il passaggio sull’acqua o la caduta assistita da altezze considerevoli, per non parlare del combattimento con il boss che ha mostrato alcune sequenze che caratterizzeranno, insieme alla trama, la nuova storia di Square Enix.

Ricordiamo che Forspoken arriverà il 24 gennaio 2023 su PlayStation 5 e PC Windows.

Il secondo gioco ad essere mostrato è Crisis Core Final Fantasy VII – Reunion, remake dell’episodio con protagonista Zack uscito originariamente su PSP. Tante le sezioni esplorate nel gameplay live da parte di Kano, in cui si vedono anche una giovane Yuffie, e sezioni combattimento contro una delle evocazioni più note di Final Fantasy, ovvero Ifrit.

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion sarà disponibile dal 13 dicembre 20220 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Terzo ed ultimo gioco mostrato è Star Ocean: The Divine Force, nuovo episodio della saga JRPG Square Enix, in cui è stata mostrata una prima parte con filmati cinematici, per poi entrare nel vivo dell’azione, con esplorazione open world e combattimenti, anche con boss (di cui l’ultimo sembrato decisamente ostico per il presentatore, con più tentativi andati a vuoto fino al gran finale), da parte del team di protagonisti.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile dal 27 ottobre 2022 su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Qui sotto potete vedere la live completa pubblicata da parte di Square Enix.