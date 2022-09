Forspoken si mostra in un gameplay live durante il Tokyo Game Show 2022

Forspoken è uno dei titoli più attesi dell’anno. Il gioco ha subito numerosi slittamenti nel corso dell’anno corrente per poi ricevere una data che sembra essere quella definitiva. L’action/RPG sviluppato da Luminous Productions, si era già mostrato in un corposo storytrailer che svelava varie sequenze narrative incentrate sulla protagonista Frey Holland. Ma Square Enix aveva un ulteriore asso nella manica e durante la conferenza di oggi, 16 settembre, lo gioca in live creando così un lunghissimo gamplay molto interessante ( nel video che trovate in fondo a questo articolo il gamplay è disponibile intorno alla quarta ora di video).

Meritevole di particolare attenzione sono alcune dinamiche di movimento molto particolari, come il passaggio sull’acqua o la caduta assistita da altezze considerevoli, per non parlare del combattimento con il boss che ha mostrato alcune sequenze che caratterizzeranno, insieme alla trama, la nuova storia di Square Enix. Ecco di seguito la sinossi ufficiale del titolo:

Frey è una giovane di New York che viene trasportata nella terra di Athia. Mentre cerca di tornare a casa, dovrà usare le sue nuove abilità magiche per attraversare vasti paesaggi e affrontare delle creature mostruose.

Forspoken sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023 su PlayStation 5 e Windows e durerà all’incirca 30/40 ore. Restiamo sintonizzati in attesa di ulteriori dichiarazioni. Nel frattempo però, lo sapevate che oggi, 16 settembre, si è svolta anche la conferenza KOEI TECMO? Qui il nostro articolo recap.