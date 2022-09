Star Ocean The Divine Force: gameplay dal Tokyo Game Show

Il terzo ed ultimo gioco ad essere mostrato durante le puntata speciale per il Tokyo Game Show dell’EIKO KANO’S CRITIKANO HIT, (programma con l’attore giapponese Eiko Kano), è stato Star Ocean The Divine Force, nuovo atteso capitolo della storica serie JRPG di Square Enix.

Durante la mezz’oretta che si è preso all’interno del programma, giocato in diretta dallo stesso Kano, è stata mostrata una prima parte con filmati cinematici, per poi entrare nel vivo dell’azione, con esplorazione open world e combattimenti, anche con boss (di cui uno sembrato decisamente ostico per il presentatore), da parte del team di protagonisti.

Sviluppato da Tri-Ace, ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 27 ottobre 2022 su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Qui sotto potete vedere la live intera di oggi 16 settembre di Square Enix: la parte relativa a Star Ocean The Divine Force inizia dopo circa 6 ore.