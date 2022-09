Wo Long Fallen Dynasty: demo disponibile

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno pubblicato la demo della loro ultima epopea masocore, Wo Long Fallen Dynasty. La demo è disponibile da oggi venerdì 16 settembre alle 13:00 fino a lunedì 26 settembre alle 08:59 su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

La demo uno sguardo all’oscuro mondo dei Tre Regni e alla lotta caotica per salvare una terra un tempo amata, ma ora infestata dai demoni. La demo mostra le strategie e la rapidità delle battaglie, offrendo anche ai giocatori un assaggio del multiplayer online, dello strumento di creazione del personaggio e delle abilità di gioco tra cui l’esplorazione verticale e l’importanza del morale. Come bonus, chiunque riesca a completare la demo guadagnerà l’oggetto speciale “Crouching Dragon Helmet”, che può essere equipaggiato e utilizzato nel gioco principale al momento del lancio. Un sondaggio sarà inoltre reso disponibile tramite la demo al fine di raccogliere il feedback dei giocatori e aiutare nell’ulteriore sviluppo del gioco. Coloro che partecipano al sondaggio riceveranno un wallpaper originale.

Inoltre, Team NINJA ha creato un video tutorial con i punti salienti dell’esperienza masocore per aiutare i giocatori a iniziare, comprese le tecniche necessarie per imparare di tutto, dai contrattacchi di base all’uso di una varietà di armi. Potete vederlo qui sotto.

Per celebrare l’uscita della demo, è iniziata anche una campagna Twitter “Wo Long Highlights”. Potete seguire l’account Twitter ufficiale (@WoLongOfficial) e pubblicare un momento saliente del vostro gameplay utilizzando l’hashtag #WoLongDemoEU. Dieci vincitori saranno selezionati per ricevere una t-shirt originale di Wo Long: Fallen Dynasty.

■Dettagli sulla Demo

Titolo Wo Long: Fallen Dynasty DEMO Piattaforme Xbox Series X|S PlayStation ® 5 Periodo Demo Venerdì 16 settembre alle 13:00 fino a lunedì 26 settembre alle 08:59. *Tieni presente che la demo non può essere scaricata o riprodotta oltre la data sopra indicata. Bonus di completamento della demo Oggetto in-game “Crouching Dragon Helmet” *Il bonus può essere ottenuto nella versione retail del gioco. Informazioni aggiuntive La demo è una versione in fase di sviluppo del gioco e sarà diversa dal prodotto finale.

Questa demo è giocabile solo online, quindi i giocatori devono essere collegati alla rete Xbox o PlayStation™Network.

L’opzione multiplayer in questa demo non richiede un abbonamento a pagamento ai servizi online di ciascuna piattaforma

■ Dettagli del sondaggio sulla Demo

Periodo del sondaggio Venerdì 16 settembre 2022 alle 13:00 – Domenica 2 ottobre 2022 alle 01:59. Bonus di completamento del sondaggio Wallpaper originale

■ Dettagli della campagna su Twitter della versione Demo

Nome “Wo Long Highlights” Campaign period Venerdì 16 settembre alle 13:00 fino a lunedì 26 settembre alle 08:59. Dettagli Segui l’account Twitter ufficiale (@WoLongOfficial), e pubblica il video di gameplay della demo utilizzando il tag “WoLongDemoEU”. Dieci vincitori saranno scelti per ricevere una t-shirt originale. Account ufficiale Twitter https://twitter.com/WoLongOfficial Hashtag ufficiale #WoLongDemoEU Premio T-shirt originale *Stesso omaggio della maglietta del bonus demo clear al Tokyo Game Show 2022 Sito web ufficiale https://teamninja-studio.com/wolong/ Informazioni aggiuntive I partecipanti devono fare riferimento ai dettagli della campagna e ai termini elencati sul sito Web prima di inviare una richiesta.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile ad inizio 2023 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC tramite Windows e Steam, e dal day one su Xbox Game Pass per console e PC.

Per maggiori informazioni su Wo Long: Fallen Dynasty, potete visitare il sito ufficiale e seguire le pagine Facebook www.facebook.com/koeitecmogames, Instagram e Twitter @koeitecmoeurope o @WoLongOfficial.

Ricordiamo infine che ieri era stato pubblicato un nuovo trailer per il Tokyo Game Show 2022.