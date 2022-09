Dragon Ball Z Kakaroth in arrivo per PS5 e Xbox Series X/S, annunciato il season pass 2

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno annunciato, durante una live per il Tokyo Game Show 2022, il Dragon Ball Z Kakarot Season Pass 2, che consisterà in tre nuovi contenuti scaricabili per la storia, oltre alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S del gioco. Sia il Season Pass 2 che le nuove versioni saranno lanciati nel 2023. (data precisa non svelata)

Il primo contenuto scaricabile del Season Pass 2 si intitola “Bardock – Alone Against Fate” e si concentra sui contenuti dello speciale televisivo Bardock: Padre di Goku e rappresenta una “riproduzione completa” della storia. I giocatori potranno combattere contro Freezer in un”incontro clou con il boss” e interagire con altri Saiyan e membri del’esercito di Freezer tra una missione e l’altra.

Qui sotto potete vedere il trailer del season pass 2 di Dragon Ball Z Kakarot. Sotto ancora, invece, una foto di confronto tra le precedenti versioni e quella current gen.