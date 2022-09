Darq: annunciata la Ultimate Edition

Feardemic e Unfold Games hanno annunciato la DARQ Ultimate Edition.

Questa Ultimate Edition includerà:

– Il Gioco base

– Entrambi i DLC (The Crypt e The Tower)

– Soundtrack digitale

– 9 stickers

– Artbook di 16 pagine

– Graphic novel digitale (DARQ Dream Journal)

DARQ è un gioco a scorrimento laterale in 2.5d che racconta la storia di Lloyd, un ragazzo che si ritrova nel bel mezzo di un sogno lucido. Per la sfortuna di Lloyd, il sogno si trasforma in un incubo e tutti i tentativi di svegliarsi finiscono in un fallimento. Intrappolato nel suo stesso subconscio, Lloyd deve affrontare le sue paure più profonde per trovare una via d’uscita.

DARQ vanta numerosi premi e nomination da tutto il settore, tra cui “Game of the Year” all’Overcome Festival e un Webby Award 2022 come Independent Creator. DARQ è diventato il 42° gioco per PC più condiviso del 2019 secondo Metacritic.

L’edizione fisica sarà disponibile presso retailer selezionati dal 10 novembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Per maggiori informazioni su DARQ, potete visitare il sito ufficiale del gioco.

L’edizione originale era uscita nel 2019 per poi diventare Complete Edition a fine 2020. Ricordiamo infine che al momento Unfold Games sta sviluppando un altro titolo, Bloody Hell Hotel, con protagonista un vampiro.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio pubblicato da Plaion.