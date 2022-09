Street Fighter 6: svelati tutti i combattenti al lancio

Ieri abbiamo visto diverse novità relative a Street Fighter 6 dal Capcom Online Program per il Tokyo Game Show, tra cui alcuni degli storici combattenti della saga in azione. Poco fa, attraverso un nuovo filmato, l’opening movie per la modalità World Tour, sono stati svelati tutti i 18 combattenti che saranno presenti al lancio del gioco. Questa la lista:

Luke

Jamie

Manon

Kimberly

Marisa

Lily

JP

Juri

Dee Jay

Cammy

Ryu

E. Honda

Blanka

Guile

Ken

Chun-Li

Zangief

Dhalsim

Dunque, dopo il reveal di ieri con Ken, E.Honda, Dhalsim e Blanka, sono stati svelati Manon, Marisa, Lily, JP, Dee Jay, Cammy e Zangief.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile nel 2023 (data precisa ancora non annunciata), su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam e che a breve, dal 7 al 10 ottobre, ci sarà una closed beta della modalità Battle Hub.