Samurai Maiden arriverà a dicembre, nuovo trailer

L’action con spade, SAMURAI MAIDEN, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 1° dicembre in Giappone, e su PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC via Steam l’8 dicembre in tutto il mondo. Ad annunciarlo, D3Publisher e lo sviluppatore Shade.

In Giappone, le versioni per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente. In Occidente, il gioco sarà solo digitale. Le prime copie dell’edizione fisica includeranno un codice di download per il costume “Sailor Suit Gal” e un codice di download per la sigla di apertura “Divine Tuning” e la sigla finale “Kotonoe Ni Saku Ver.” in formato MP3.

Il sito ufficiale è stato inoltre aggiornato con i seguenti nuovi personaggi:

Nobunaga Oda

Shingen Takeda

Kenshin Uesugi

In più in occasione del Tokyo Game Show 2022, è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa una breve sinossi del gioco:

Una giovane donna del XXI secolo con spiccate doti di spadaccina si ritrova a Honnō-ji durante il periodo Sengoku! Insieme a un trio di nuovi amici ninja, corre attraverso il Mondo Sotterraneo sotto Honnō-ji, affrontando cadaveri infuriati a ogni angolo!

Niente può fermare questa squadra di sole donne, mentre la giovane donna diventata samurai fa a pezzi i nemici e i ninja li annientano con i loro feroci ninjutsu!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Samurai Maiden.