Hollow Knight Silksong: confermate le versioni PS4 e PS5

Hollow Knight Silksong, atteso seguito del metroidvania di Team Cherry, arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. A confermarlo, la stessa Sony sui suoi profili social, come potete vedere nel tweet in fondo alla news.

Il gioco non ha ancora una data d’uscita, ma stando a ciò che aveva detto Microsoft durante lo showcase con Bethesda, dovrebbe arrivare entro il 12 giugno 2023, su PC Windows, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, e ora anche PlayStation 4 e PlayStation 5.

Queste le caratteristiche chiave del gioco, dalla pagina Steam:

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale di PlayStation che conferma l’arrivo di Hollow Knight Silksong su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr

— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022