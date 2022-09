Genshin Impact: annuncio del progetto anime, ver 3.1 del gioco il 28 settembre

Nelle ultime ore miHoYo ha annunciato un “progetto a lungo termine” con la società d’animazione ufotable per un anime di Genshin Impact. Per annunciare l’iniziativa è stato pubblicato un trailer concettuale, che potete vedere qui sotto.

In più, come già vi avevamo fatto sapere, ha tenuto una live stream speciale per annunciare i dettagli relativi alla versione 3.1 del gioco: “King Deshret and the Three Magi”, questo il nome dell’aggiornamento, sarà disponibile dal 28 settembre.

Tre personaggi Sumeru saranno disponibili per essere reclutati come alleati nelle squadre dei giocatori. Dopo il suo debutto come ballerina, Nilou diventerà un personaggio giocabile di Hydro a cinque stelle, combinando i suoi eleganti passi di danza con l’abilità nella spada. Anche l’affidabile generale Mahamatra Cyno è pronto a combattere come personaggio a cinque stelle Electro che impugna una lancia. È anche un fan di Genius Invokation, un nuovo gioco di carte collezionabili che verrà aggiunto con la versione 3.3. Candace, la discendente mezzosangue di Re Deshret, debutterà come guardiana del Villaggio Desertfolk e Aaru. Impugnando la sua Idrovisione e una lancia, sarà disponibile come personaggio a quattro stelle nell’Evento Desideri con la replica di Cyno e Venti durante la prima metà della versione 3.1.

Qui sotto potete vedere l’artwork e il trailer della versione 3.1 di Genshin Impact.