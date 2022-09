Fall Guys: arrivano i guardiani di Destiny

Da oggi 17 settembre, e fino al 22 settembre, nello store di Fall Guys sono disponibili i costumi dei Guardiani di Destiny.

Per l’occasione Mediatonic ha pubblicato un trailer che mostra i fagiolini in azione, vestiti da Titano, Cacciatore e Stregone, così come si può vedere lo Spettro muoversi accanto al personaggio.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che la momento si sta giocando, in Fall Guys, la stagione Corsa Intergalattica, partita il 15 settembre: il titolo con i fagiolini di Mediatonic è disponibile, free-to-play, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Epic Games Store).