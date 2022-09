Harvestella Provato: non è una fattoria fantasy

A partire dagli anni d’oro di Harvest Moon, il genere life/farm simulator è grandemente evoluto, soprattutto per quanto concerne il livello di diffusione sul Mercato. Ciò che inizialmente era un fenomeno di estrema nicchia è lentamente progredito fino a divenire uno dei fenomeni più caratteristici del panorama indie, quindi in tempo di pandemia ha spopolato grazie alla forte accessibilità di Animal Crossing New Horizons. Quando Square Enix ha presentato per la prima volta di Harvestella, tutto dava a intendere che il gigante nipponico volesse mettere alla prova le sue esperienze pregresse per produrre una creatura che sapesse trasportare il genere di simulazione verso orizzonti high fantasy. Gli entusiasmi si sono immediatamente accesi.

Ora abbiamo avuto modo di provare il titolo e le possibilità sono due: o la demo non è in grado di tradurre adeguatamente i concetti che esistono dietro alle meccaniche di gioco, o le intenzioni dell’editore nipponico erano state parzialmente fraintese. Probabilmente quest’ultima è l’opzione più verosimile.

Harvestella è un gioco di ruolo (non) mancato

Abbiamo costumi dal design barocco, un protagonista dal look androgino, una trama che trova il via a partire da un lancinante caso di amnesia, villaggi medievali, magia, un popolo nemico noto per l’abitudine di muoversi in armatura completa e un gigantesco cristallo che torreggia sul mondo conosciuto. Harvestella è l’apoteosi degli topos iperinflazionati dei giochi di ruolo alla giapponese. È talmente archetipale che la parte più irriverente di noi si sarebbe augurata una sovversione delle aspettative, ovvero che gli sviluppatori di Square Enix e Live Wire proponessero all’utenza di vestire i panni di quello che altrove sarebbe stato un personaggio non giocante, magari obbligandola ad avere a che fare con degli eroi che distruggono campi, casse di legno e raccolti pur di trovare oggetti e tesori nascosti.

Poco sorprendentemente il nostro sogno è stato frustrato sul nascere, tuttavia l’idea di poter esplorare un simile mondo con occhi nuovi rimane sempre cosa gradita, soprattutto considerando che la trama riesce nel funambolico compito di convincerci che il modo migliore per curare l’assenza di memoria e salvare il mondo sia quello di coltivare dei prodotti ortofrutticoli. Se avete mai giocato anche solo un unico JRPG vi è facile intuire in che cosa consistano grosso modo le basi della vicenda: c’è una profezia, un eroe predestinato, una dama da salvare e una maledizione letale che si sta lentamente espandendo sia per gravità che per potenza. La scarsa originalità del contesto non va tuttavia a demerito del titolo, anzi è quasi accogliente. Semmai è stato il sistema di gioco a stravolgere le nostre previsioni.

Più rune che carote

Harvestella pone i giocatori nei panni di un protagonista smemorato che, guidato dall’onnipotente forza del provvidenza narrativa, si trova a vivere in una villetta abbandonata appena fuori dalla cittadina di Lethe (guarda caso come il Lete, il fiume dell’oblio e della dimenticanza). Da qui non gli resta che investire il suo tempo ripulendo i campi brulli dai macigni così da avviare coltivazioni di frumento stellare che gli serviranno poi per ottenere benefici economici. Questi fondi non vengono adoperati integralmente per migliorare il proprio standard di vita, piuttosto sono usati come forma d’investimento per ottenere le risorse ottimali per sconfiggere creature e avversari, nonché per scoprire i segreti che si celano dietro al Quietus, una pulviscolo meteorologico mortale che cala sulla landa a cadenza annuale.

Ecco dunque che si scopre che, contrariamente a come avevano inteso molti, Harvestella non è ispirato tanto a capolavori a la Story of Seasons, ma a titoli sul genere Rune Factory (qui la nostra recensione del quarto capitolo), ovvero che sia più un gioco di ruolo che un simulatore di vita. Molti dei personaggi guidati dal sistema sembrano quindi destinati a rimanere tanto anonimi quanto insipidi, nulla da a intendere che i programmatori abbiano pianificalo la possibilità di avviare sottotrame romantiche e le meccaniche di coltivazione e pesca sono, almeno nella demo, estremamente rudimentali.

Superata questa incomprensione, ci si trova per le mani un’entità videoludica che è allo stesso tempo spietata e rilassante. Da un lato il passaggio del tempo scorre a una velocità smodata, tutto richiede tempo e anche un piccolo détournement sulla mappa del mondo può trasformarsi in una giornata di lavoro buttata alle ortiche, dall’altro i combattimenti sono caratterizzati da comandi semplici e lunghi tempi d’attesa. Harvestella dà l’idea di essere uno di quei giochi ideali da affrontare quando si vuole staccare, la scelta ottimale per concludere una giornata pesante e faticosa.

La quiete che va oltre alla stagione mortale

Se il gameplay esibisce elementi favorevoli che sono in grado di rendere Harvestella godibile, ben più ambigua è la questione della presentazione formale. Partiamo dai lati positivi: il titolo ha un design fenomenale. Lo stile adottato per ambientazioni, personaggi e icone narrative, pur evitando il manierismo spiccio, rispecchia alla perfezione il genere JRPG. Vengono avanzate ricerche estetiche raffinate ed eleganti, così com’è anche raffinata l’interessante colonna sonora strumentale. A questi pregi si affiancano però numerosi elementi che rendono difficile il godere pienamente l’esperienza ludica.

Se i brani musicali sono degni di encomio, altrettanto non si può dire per il sound design nella sua accezione più ampia, il quale praticamente non esiste se non in forma estremamente rudimentale. Considerando che il parlato è relegato quasi interamente a riquadri di testo, tutto sembra silenzioso e monotono, un problema che viene enormemente enfatizzato dal fatto che non sia possibile saltare o velocizzare le scene cinematografiche imposte dalla narrazione.

Altro tratto che si muove a sfavore di Harvestella è la grafica. Complici le già citate felici scelte che Square Enix ha adottato nella progettazione dell’impronta visiva, il JRPG risulta molto convincente sul piccolo schermo della Switch, tuttavia il passaggio su schermo televisivo è più che deleterio. I personaggi sono tutti estremamente spigolosi, le scene in esterno sono ammantate da sfocature strategiche pensate per offuscare i dettagli geograficamente lontani e non è raro incappare in occasionali cali del frame rate. Non è detto che queste sviste non siano confinate solamente alla demo, ma nel caso contrario vale la pena chiedere a Square Enix che almeno quelle più frustranti possano essere sistemate con una patch da distribuire direttamente al day 1.

Piattaforme: Nintendo Switch, PC

Sviluppatore: Square Enix, Live Wire

Publisher: Square Enix

Data di uscita: 4 novembre 2022

Più gioco di ruolo che farm simulator, Harvestella potrebbe disattendere le aspettative di coloro che immaginavano di poter metter mano su un Harvest Moon in salsa Square Enix. Se siete in possesso di una Nintendo Switch, vi consigliamo di approfittare della demo messa a disposizione sull’eShop Nintendo, così da capire se il tipo di esperienza inscenato dal titolo possa effettivamente soddisfare i vostri gusti personali. Detto questo, è importante sottolineare che Harvestella sia caratterizzato da imperfezioni tecniche minuscole, ma anche estremamente capillari, che rischiano di risultare frustranti in breve tempo e potrebbero rovinare un’esperienza altrimenti rilassante.