PlayStation VR2: i giochi PlayStation VR non saranno retrocompatibili

Il PlayStation VR2 continua a sembrare molto promettente ogni volta che Sony rivela nuovi dettagli su di esso, ma se sarà o meno retrocompatibile con il PlayStation VR originale è una domanda che è stata posta più di una volta dai giocatori . All’inizio dell’anno, Sony si è mostrata riluttante a commentare la questione, ma ora l’azienda ha confermato che il prossimo headset per la realtà virtuale non sarà retrocompatibile.

In un recente podcast pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation, alla domanda sull’argomento, l’SVP of platform experience, Hideaki Nishino, ha confermato che PlayStation VR2 non sarà in grado di eseguire i giochi usciti per il PSVR originale.

Nishino ha dichiarato: