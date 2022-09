Phil Spencer: Microsoft non rallenterà con le acquisizioni

Nel tentativo di far crescere la sua linea di studi first-party, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che la società è aperta ad altre acquisizioni. Parlando alla CNBC, Spencer ha risposto a una domanda se Xbox e Microsoft hanno intenzione di rallentare la loro corsa all’acquisizione di società di videogiochi dopo il completamento dell’accordo con Activision Blizzard.

Spencer ha risposto affermando che il mercato competitivo dei videogiochi significa essenzialmente che Xbox non potrà mettere in pausa i suoi piani di espansione.

Ecco le dichiarazioni di Phil Spencer:

È un mercato così competitivo che non credo sia possibile mettere in pausa nulla. Tencent è la più grande azienda di giochi del pianeta e continua a investire pesantemente in contenuti e creatori di giochi. Sony è un’azienda più grande di noi nel settore dei giochi e continua a investire. Ci sforziamo di essere un attore importante. Vogliamo offrire grandi contenuti ai nostri giocatori e resteremo attivi, sia investendo nei nostri team interni che stanno già realizzando grandi giochi che la gente conosce e ama, sia creando nuove partnership.

Spencer ha anche parlato della creazione di reti e di nuove partnership al Tokyo Game Show:

Una delle cose che mi piace di più del venire qui a Tokyo sono gli sviluppatori che posso incontrare, le nuove collaborazioni che abbiamo con persone come Kojima Productions e la possibilità di parlare con alcuni dei nostri partner editoriali esistenti e con i creatori indipendenti dei giochi che vogliamo creare.E se si tratta di operazioni di M&A, siamo attivi anche in questo campo. Quindi, il lavoro per noi non finisce mai. È un mercato competitivo e voglio assicurarmi che Xbox sia all’avanguardia nell’innovazione e nella competizione.

Microsoft e Xbox stanno attualmente procedendo all’acquisizione di Activision Blizzard. Tuttavia, l’acquisizione è stata un po’ rallentata perché l’ente normativo britannico sta valutando un esame più approfondito dell’accordo alla luce delle proteste di PlayStation.