Tokyo Game Show 2022: svelati i 10 vincitori dei Japan Game Awards 2022

I Japan Game Awards 2022, organizzati dalla Computer Entertainment Supplier’s

Association (CESA), ha annunciato oggi i vincitori della “Future Division”.

Per la “Future Division”, gli utenti hanno votato online per tre giorni dal 15 al 17 settembre per i titoli inediti esposti o annunciati. Sabato per i titoli inediti esposti o annunciati al Tokyo Game Show 2022.

In seguito a un processo di selezione da parte del Comitato di selezione dei Japan Game Awards tra le opere di cui si attende con impazienza l’uscita e quelle che hanno ricevuto un grande sostegno da parte del pubblico, sono stati selezionati 10 titoli. Scopriamo insieme quali:

A Space for the Unbound (Chorus Worldwide) Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Koei Tecmo) EXOPRIMAL (Capcom) Final Fantasy XVI (Square Enix) Forspoken (Square Enix) Like a Dragon Ishin! (SEGA) Mega Man Battle Network Legacy Collection (Capcom) Street Fighter VI (Capcom) Sonic Frontiers (SEGA) Wo Long: Fallen Dynasty (Koei Tecmo)

Per quanto riguarda Sonic Frontiers si tratta di un premio molto importante, perché si tratta del primo capitolo del franchise a ricevere un riconoscimento durante i Japan Game Awards 2022. Per tutti coloro che se la fossero persa dal vivo, la cerimonia di premiazione dei titoli del Tokyo Game Show 2022 è visibile in calce alla notizia.