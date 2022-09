Grand Theft Auto 6: mega-leak sul gioco emerso in rete, è il più grande della storia

La giornata di ieri è stata assai turbolenta per Rockstar Games, perché lo studio di sviluppo ha subito un vero e proprio furto di dati, che ha incluso parte del codice sorgente di Grand Theft Auto 5, finito poi in rete, assieme a immagini, video e 10.000 righe del codice sorgente di Grand Theft Auto 6. Il materiale emerso in rete, prima considerato fake e poi poco attendibile, è stato invece confermato come originale da fonti più che autorevoli, ossia Jason Schreier e Tom Henderson.

Tutti i video leak (ne sono oltre 90, ripresi da una build work in progress per il PC) sono disponibili tramite questo link, mentre gli screenshot emersi mostrano parte della città, il motore di gioco e tanto altro ancora. I video pubblicati invece su YouTube sono stati tutti rimossi. Stando a quanto si dice, parliamo del più grande leak della storia dei videogiochi, con il team di sviluppo Rockstar Games che sarebbe devastato dopo questa fuga di materiale, tanto che oggi potrebbe addirittura arrivare un comunicato ufficiale legato alla vicenda.

Tra le informazioni emerse appartenenti a Grand Theft Auto 6, su tutte spicca la location principale del gioco, che a quanto pare sarà nuovamente Vice City, oltre ai protagonisti (leak precedente confermato), che sarebbero una coppia di fuorilegge in pieno stille Bonnie e Clyde, cui nomi sono Jason e Lucia (che potete vedere nel tweet sottostante). Ecco tutte le informazioni più importanti emerse in rete:

Thread of interesting details from the leaked #GTA6 gameplay.

– Vice City confirmed

– Malibu Club returns

– New area called Port Gellhorn

– Guns can be switched between hands

– Guns can be picked up off the floor

– WhatUp! messaging app (WhatsApp parody)

– Recorded on PS4 and PC pic.twitter.com/e4ITf3Rrei

— Okami Games (@Okami13_) September 18, 2022