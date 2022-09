Valkyrie Elysium: ecco cosa aggiunge l’aggiornamento gratuito in arrivo a novembre

Valkyrie Elysium uscirà a fine mese su PlayStation 4 e PlayStation 5, con una demo attualmente disponibile su console. Tuttavia, c’è altro in arrivo dopo il lancio. Square Enix ha annunciato, tramite Games Talk, un aggiornamento gratuito con due nuove modalità e impostazioni di difficoltà per i primi di novembre su console, mentre nella versione PC sarà incluso al lancio.

L’aggiornamento include la missione Hilde’s Vengeance, che presenta Hilde come personaggio giocabile. Oltre a un albero delle abilità unico, ha uno stile di gioco diverso, utilizzando attacchi d’ombra. Coloro che completano la storia possono anche prendere parte a battaglie a tempo attraverso il Seraphic Gate. Questa modalità è composta da più livelli con diverse restrizioni su armi e abilità, ma il completamento di ciascuno fornisce ricompense uniche. Infine, coloro che vogliono rivivere la storia a difficoltà più elevate potranno provare le impostazioni Very Hard e Valkyrie. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Caratteristiche

Valkyrie Elysium sarà disponibile il 29 settembre su PlayStation 4 e PlayStation 5, seguito l’11 novembre dalla versione PC.

#ValkyrieElysium will receive a free update on PS5/4 in early November.

This will include a mode called Hilde's Vengeance. A dedicated mode with Hilde as the playable character.

This update will already be included in the Steam version on November 11th! pic.twitter.com/CXavkYNDsv

— Valkyrie Elysium (@ValkyrieGame) September 17, 2022