Grand Theft Auto 6: Neil Druckmann e altri sviluppatori esprimono solidarietà dopo il mega-leak

Ricevere un leak di queste proporzioni non deve essere facile e sicuramente in casa Rockstar Games saranno tutti rammaricati. Grand Theft Auto 6 ha di fatto ricevuto tantissime anticipazioni a causa del materiale emerso in rete, fattore che sicuramente ha rovinato i piani dello studio.

Diversi sviluppatori hanno così deciso di esprimere la propria solidarietà al team, a cominciare da Neil Druckmann, memore dei leak ricevuti da The Last of Us Part II nei mesi che ne hanno preceduto la pubblicazione:

To my fellow devs out there affected by the latest leak, know that while it feels overwhelming right now, it’ll pass. One day we’ll be playing your game, appreciating your craft, and the leaks will be relegated to a footnote on a Wikipedia page. Keep pushing. Keep making art. ♥️

Anche Cliff Bleszinski si è unito alla causa, pubblicando il seguente tweet:

“Chiunque giudichi i filmati trafugati di GTA 6 come un idiota evidentemente non ha lavorato nello sviluppo di videogiochi. La quantità di ore/persone/dollari che viene impiegata in questi giochi è pazzesca. Sospetto che Rockstar farà un’altra volta centro. I b*****i non perdono, FFS!”

Anyone judging the leaked footage of #GTAVI like an idiot clearly hasn't worked in game development.

The amount of hours/people/dollars that goes into these games = insane.

I suspect Rockstar will knock it out of the park, yet again.

Bastages can't lose, FFS!

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) September 18, 2022