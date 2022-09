Crash Bandicoot: un rumor svela lo sviluppo di due nuovi giochi

Crash Bandicoot è, senza alcuna ombra di dubbio, uno di quei titoli conosciuti non solo dal mondo videoludico; anche chi non è appassionato di questo universo avrà senz’altro sentito nominare questo gioco. Dopo essere tornato in auge con la sua trilogia di remake nel 2017, seguita da un remake di Crash Team Racing e, naturalmente, da una nuova uscita attesa da tempo in Crash Bandicoot 4: It’s About Time; il titolo sembra essere tuttavia ricrollato in uno spaventoso silenzio.

A rompere l’inquietante quiete ci ha pensato però @TheRealInsider, un account Twitter che si è guadagnato una discreta fama per aver ” centrato” diversi rumor nel corso del tempo, il quale ha affermato, sempre tramite post sulla famosa piattaforma ( vi lasciamo il Tweet in questione in fondo a questo articolo) che attualmente ci son ben due giochi del famoso franchise in lavorazione.

Il post si limita tuttavia ad affermare solo questo, senza specificare chi sia effettivamente la casa di sviluppo che stia lavorando ad un nuovo capitolo della serie. Toys for Bob, lo sviluppatore di CB 4 , sarebbe ancora responsabile della serie, ma data l’attenzione dell’intera azienda di Activision su Call of Duty potrebbe suggerire che si sia deciso di dare un taglio netto al resto dei progetti per concentrarsi esclusivamente su questo.

Importante specificare che queste notizie sono prive di qualsiasi conferma ufficiale da parte dell'azienda, dunque è sempre bene prenderle con le pinze poiché si tratta essenzialmente di rumors. Restiamo comunque sintonizzati sulla questione in attesa di conferme o smentite.