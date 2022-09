Fortnite: ecco cosa introduce il Capitolo 3 della Stagione 4

Il Capitolo 3 della Stagione 4, intitolato Paradiso, di Fortnite è finalmente disponibile ed ha visto l’arrivo di un nuovo super cattivo, Cromo, descritto dalla stessa Epic Games come qualcosa di mai visto prima. Ecco come lo descrive infatti:

UNA MISTERIOSA SOSTANZA È APPARSA SULL’ISOLA. CROMO CONSUMERÀ TUTTO, CROMO SARÀ TUTTO. ACCOGLI CROMO A BRACCIA APERTE TRASFORMANDO LE STRUTTURE IN CROMO, TRASFORMANDOTI IN CROMO E DIMOSTRANDO LA POTENZA DELLE ARMI CROMO.



Cromo è particolarmente potente e resistente, ma lanciando un Cromo Splash verso se stessi si ha la possibilità di ottenere una specie di ” armatura cromica” che permette di acquisire i poteri della ” creatura” per un periodo di tempo limitato. Ciò permetterà al giocatore non solo di essere più veloce e potente, ma anche di ottenere una sorta di immunità ai danni da fuoco e caduta. Chrono Splash inoltre, se lanciato contro una struttura nemica, apre un varco attraverso il quale è possibile passare per cogliere di sorpresa l’avversario.

Cromo dunque giocherà un ruolo molto importante nei prossimi tre mesi in Fortnite, ma questo super cattivo non è l’unica implementazioni portata da Paradiso. Il Capitolo 3 della Stagione 4 introduce una serie di nuove armi, oggetti da lanciare e miglioramenti del gameplay che apriranno nuove opportunità per i giocatori. Viene implementato infatti, per quanto riguarda le armi, il fucile a pompa EvoChrome e il fucile a raffica EvoChrome. La caratteristica più importante di queste armi è il fatto che aumenteranno di rarità man mano che infliggi danni con loro.

La nuova stagione sostituisce anche Port-A-Fort con Port-A-Bunker. Una volta abbattuto un Port-A-Bunker, otterrai immediatamente una struttura 1×1 con pareti rinforzate e una rampa ed è stato aggiunto anche un caveau ad alta e bassa sicurezza come nuovi luoghi di saccheggio ( sarà necessario possedere le chiavi del Vault per poter saccheggiare i Vault). Di seguito ecco l’elenco completo delle armi introdotte:

Pistola laterale

Primo fucile

Fucile a leva

Mitragliatrice a fuoco rapido

Mitragliatrice soppressa

Fucile d’assalto dei ranger

Fucile d’assalto a martello

Fucile da tiratore scelto (DMR)

Hunter Bolt-Action cecchino

Bomba a mano

Barattolo di lucciola

Pistola ad arpione

Shadow Tracker (arma esotica)

The Dub (arma esotica)

Fucile da cecchino boom (arma esotica)

Bomba Boogie

Granata ad onde d’urto

Inoltre Epic Games ha modificato in Fortnite anche il moltiplicatore di danno per i fucili di precisione. Ecco le modifiche per ciascuno fucile:

Hunter Bolt-Action Sniper – moltiplicatore danni e colpi alla testa aumentati

Fucile da caccia – moltiplicatore danni e colpi alla testa aumentati

Fucile di precisione automatico : moltiplicatore di danni e colpi alla testa aumentati

Fucile a leva – moltiplicatore danni e colpi alla testa aumentati

Fucile da cecchino soppresso – danno aumentato

Fucile di precisione semiautomatico – danno aumentato

Rail Gun – danno aumentato

Fucile da cecchino Bolt-Action – danno aumentato

Fucile da cecchino pesante : moltiplicatore di colpi alla testa aumentato

Fucile da cecchino Storm Scout – moltiplicatore di colpi alla testa aumentato

Fucile da cecchino boom – danno esplosivo aumentato

Ultimo, ma non di certo per importanza, è stato aggiunto Slide Kick come nuova funzionalità di gioco al gioco, che permetterà al giocatore di calciare all’indietro se scivola verso l’avversario. Insomma le implementazioni sono state davvero tantissime e anche questa volta i giocatori non saranno delusi. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che forse due giochi di Crash Bandicoot sono in via di sviluppo? Qui il nostro articolo dedicato.