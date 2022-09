Resident Evil Village Shadows of Rose: pubblicati 7 minuti di gameplay del DLC durante il Tokyo Game Show 2022

Resident Evil Village vedrà il lancio della Winter’ s Expansion il prossimo mese, che porterà un sacco di nuovi contenuti nel gioco con una nuova modalità in terza persona per l’esperienza di base, nuovi livelli e personaggi per i Mercenari. Winter’ s Expansion sarà disponibile dal 28 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia. L’aggiornamento include anche una nuova storia DLC sotto forma di Shadows of Rose. Tramite IGN è stato pubblicato un gameplay trailer di 7 minuti per il DLC Shadows of Rose.

Il video mostra molto dell’episodio della storia. Il DLC è giocato interamente con la prospettiva in terza persona, Shadows of Rose è ambientato 16 anni dopo gli eventi di RE: Village e vede Rose, la figlia di Ethan, entrare nella mente del mega micete, dove dovrà affrontare nuovi nemici e usare il suo speciale poteri e abilità. Il mese prossimo arriverà un Resident Evil Showcase, che includerà nuovi dettagli per il DLC e l’imminente remake di Resident Evil 4. Potete trovare il gameplay trailer qui sotto. Di seguito una panoramica del titolo:

Ambientata alcuni anni dopo gli eventi del pluripremiato RE 7: Biohazard, la nuova vicenda ha inizio con Ethan Winters e la moglie Mia che hanno ritrovato la tranquillità in una nuova casa, dimenticando gli orrori del passato. Ma proprio mentre cercano di ricostruire la loro vita insieme, la tragedia li investe nuovamente.

Caratteristiche

Azione in prima persona : i giocatori assumono il ruolo di Ethan Winters e affrontano gli scontri ravvicinati e i drammatici inseguimenti attraverso una prospettiva in prima persona.

: i giocatori assumono il ruolo di Ethan Winters e affrontano gli scontri ravvicinati e i drammatici inseguimenti attraverso una prospettiva in prima persona. Volti familiari e nuovi nemici: I nuovi nemici che popolano il villaggio braccheranno Ethan senza sosta, tentando di ostacolare ogni suo tentativo di comprendere l’incubo in cui è precipitato.

Resident Evil: Village è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia. Dal 28 ottobre sarà disponibile tramite cloud anche su Nintendo Switch.