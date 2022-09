Final Fantasy XVI: un nuovo trailer potrebbe arrivare il prossimo mese

Final Fantasy XVI a luglio si è riconfermato come uno dei titoli più attesi su Famitsu e, secondo quanto dichiarato da Naoki Yoshida produttore e game director del titolo, potrebbe avere un nuovissimo trailer già il prossimo mese. Ecco quanto dichiarato nello specifico al Tokyo Game Show:

Non ho avuto la possibilità di parlare con i team di marketing o di pubbliche relazioni, quindi non sono sicuro di quanto mi è permesso dire, ma penso che probabilmente saremo in grado di pubblicare il prossimo trailer tra un mese o giù di lì.E dopo, spero di poter dare un’idea approssimativa di quando uscirà



In generale, fino a questo momento, Square Enix è stata piuttosto taciturna sulla questione non rivelando molto del titolo. Ciò che di certo sappiamo è che non avrà un mondo aperto anche se i recenti giochi open world sono stati “ispirazione” durante il suo sviluppo. È ambientato nel nuovo mondo di Valisthea che comprende sei regioni, ciascuna con un Dominante intriso del potere di un Eikon (convocazione).

Dunque per saperne di più su Final Fantasy XVI dovremo aspettare il prossimo mese, restiamo sintonizzati sulla questione.