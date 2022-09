Octopath Traveler II: pubblicati 20 minuti di gameplay durante il Tokyo Game Show 2022

L’ editore Square Enix e lo sviluppatore Acquire hanno presentato in anteprima 20 minuti di gioco dal vivo del nuovo gioco di ruolo Octopath Traveler II durante la trasmissione ufficiale del gioco al Tokyo Game Show 2022. Il gioco sarà disponibile dal 24 febbraio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Questo è un nuovo capitolo di Octopath Traveler, uscito originariamente nel 2018 superando i 3.000.000 di unità vendute in tutto il mondo, che porta la grafica HD-2D tipica della serie, fusione di classici pixel e computer grafica in 3D, verso nuove vette.

La storia si svolge a Solistia, una terra che comprende un continente orientale e occidentale divisi dal mare. È un’era vivace, in cui grandi navi navigano su rotte marittime trafficate e la potenza del vapore dà vita a nuove tecnologie. Alcune persone sono elettrizzate dalle star glamour del palcoscenico e dell’industria, mentre altre vengono portate alle lacrime dalla guerra, dalla peste e dalla povertà. Nel mondo di Solistia, otto nuovi protagonisti si mettono in viaggio attraverso una nuova avvincente epoca. Potrete esplorare la terra liberamente, usando i loro talenti unici per aiutarti nel tuo viaggio. Partite per un’avventura tutta vostra.