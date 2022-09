Candle Knight: annunciata la data di lancio, demo disponibile su Steam

Il gioco d’azione e di avventura messicano in 2.5D Candle Knight ha appena annunciato un nuovo fantastico trailer, una demo giocabile e la data di uscita ufficiale. Candle Knight uscirà ufficialmente il 20 gennaio 2023 e, per festeggiare, è stato pubblicato un nuovo trailer e una demo giocabile su Steam.

Nel titolo dovrete sfruttare la vostra fiamma per sconfiggere le minacciose creature che si nascondono nelle ombre di un castello in rovina. Usate il sistema di difficoltà dinamico a tuo vantaggio, attraversate impegnative sezioni in stile platform e risolvete enigmi criptici all’interno di dipinti surreali in questo platform d’azione e avventura in 2.5D. Oltre a tutto questo, Candle Knight si è recentemente aggiudicato un posto di qualificazione nel prestigioso Nordic Game Discovery Contest (NGDC), concorso giunto alla sua sesta edizione. La vittoria è stata annunciata di recente durante il BIG Festival in Brasile e la sesta stagione di NGDC Grand Finals si terrà a novembre. Di seguito la dichiarazione di André Torres, direttore degli effetti speciali di Dracma Studios:

Quando ho saputo che Candle Knight aveva vinto il concorso, sono rimasto a bocca aperta. Non riuscivo a smettere di pensare a tutto l’impegno che il nostro team aveva dedicato al progetto e alla strada che aveva percorso. Questo momento segna un’enorme pietra miliare per il nostro gioco e conferma tutto l’amore e il duro lavoro che speriamo tutti i giocatori possano percepire.

Di seguito una panoramica del titolo:

Candle Knight sarà disponibile dal 20 gennaio 2023 su PC tramite Steam.