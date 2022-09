Uncharted Legacy of Thieves: rivelati i requisiti di sistema per PC

Nathan Drake non ha bisogno di presentazioni di sorta, così come la saga che lo ha reso immortale nel panorama videoludico. Uncharted Legacy of Thieves è una raccolta in arrivo di due iconiche esclusive di azione e avventura per PlayStation, ovvero del quarto capitolo del franchise e di Lost Legacy e, nei prossimi tempi, sbarcherà anche su PC. Ha fatto parlare molto di se per quanto riguarda la questione della grafica ottimizzata per console PlayStation di nuovissima generazione e ciò che in molti si stanno chiedendo è come sarà effettivamente la resa grafica di Uncharted anche su PC. A svelare relativamente l’arcano ci pensa la pagina ufficiale Steam del titolo attraverso i requisiti di sistema rilasciati, eccoli di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel i5-4330 AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GTX 960 (4 GB) AMD R9 290X (4 GB)

RAM: 8 GB (16 GB consigliati)

Memoria: HDD da 126 GB (consigliato SSD)

Obiettivi di prestazione: 30 FPS a 720p Impostazioni medie

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1500X

GPU: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB)

RAM: 16 GB

Memoria: SSD da 126 GB

Obiettivi di prestazione: 30 FPS a 1080p con impostazioni elevate

Requisiti di prestazione

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel i7-7700k AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA RTX 2070 (8 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB)

RAM: 16 GB

Memoria: SSD da 126 GB

Obiettivi di prestazione: 60 FPS a 1440p di impostazioni elevate

Requisiti Ultra

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel i9-9900k AMD Ryzen 9 3950X

GPU: NVIDIA RTX 3080 (10 GB) AMD RX 6800 (16 GB)

RAM: 16 GB

Memoria: SSD da 126 GB

Obiettivi di prestazione: 60 FPS con impostazioni 4K Ultra

Il gioco non è di certo leggerissimo, saranno necessari un totale di 126 GB di spazio libero e si consiglia SSD e già da un primo sguardo si può notare che la resa grafica sarà veramente spettacolare. Uncharted Legacy of Thieves sarà disponibile per PC a partire dal 13 ottobre 2023. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che sono trapelati ben 50 minuti di gameplay di Diablo IV? Qui il nostro articolo dedicato.