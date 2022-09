Hideo Kojima svelerà il suo prossimo gioco ai The Game Awards 2022, secondo un insider

Hideo Kojima è reduce dei Tokyo Game Show 2022, l’evento ha riportato lui ed il suo team di nuovo al centro dell’interessante del mondo del gaming; ma questa volta a prendere parola in merito è un insider che sta scalando velocemente le classifiche dei rumors per la sua accuratezza nello ” svelare” anticipatamente molte novità, @TheRealInsider ( è stato lui a rivelare Assassin’s Creed di Ubisoft ed il nuovo trailer di God of War Ragnarok) infatti, tramite Twitter, ha pubblicato un’immagine di Hideo Kojima e del creatore e produttore dei The Game Awards Geoff Keighley sul palco, suggerendo che il prossimo progetto di Kojima sarà probabilmente rivelato ai The Game Awards 2022 che si terranno il prossimo 8 dicembre.

Per quanto riguarda il contenuto della rivelazioni potrebbe abbracciare molte cose, Kojima Productions sta lavorando a un titolo cloud-native esclusivo per Xbox ( potrebbe trattarsi del titolo horror trapelato Overdose) mentre sembra anche che un sequel di Death Stranding sia in lavorazione, dunque molta carne bolle in pentola.

Trattandosi essenzialmente di un rumor ( quindi privo di qualsiasi timbro ufficiale) è sempre bene specificare la necessità di prendere queste notizie con le pinze, tuttavia nel caso in cui Hideo Kojima dovesse rivelare qualche ulteriore dettaglio restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che sono stati svelati i requisiti di sistema per Uncharted Legacy of Thieves per PC? Qui il nostro articolo dedicato.