Zenless Zone Zero: gameplay trailer al Tokyo Game Show 2022

MiHoYo ha rilasciato un nuovo video di gameplay di 18 minuti al Tokyo Game Show 2022 del nuovo JRPG d’azione fantasy urbano Zenless Zone Zero soprannominato Just Another Day at the Video Store. Potete trovare maggiori informazioni sul sito web ufficiale. Di seguito una panoramica di Zenless Zone Zero, tramite il sito ufficiale della miHoYo:

Zenless Zone Zero è un nuovissimo IP di gioco ambientato in una città metropolitana post-apocalittica. Presenta una storia avvincente con uno stile artistico futuristico, personaggi distintivi e un esilarante sistema di combattimento orientato all’azione. I giocatori si imbarcheranno in un’avventura per affrontare nemici sconosciuti e svelare i misteri di New Eridu, l’ultimo rifugio per la civiltà urbana.



La civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. Crescono esponenzialmente dal nulla, creando dimensioni disordinate in cui vagano misteriosi mostri soprannominati Etereo. New Eridu, l’ultima civiltà urbana sopravvissuta all’apocalisse, riuscì a prosperare acquisendo la tecnologia per estrarre preziose risorse dagli Hollow. I giocatori nel gioco assumono il ruolo di un Proxy, un professionista speciale che guida le persone nella loro esplorazione di Hollows. Molte persone vogliono entrare negli Hollow per vari motivi, e i Proxy sono i loro partner indispensabili. I giocatori li aiuteranno a esplorare gli Hollow, combattere i loro nemici, raggiungere i loro obiettivi e, nel frattempo, saperne di più sulla loro storia. Oltre alla storia avvincente, questo titolo in stile anime 3D presenta un sistema di combattimento fluido e cinematografico orientato all’azione. Mentre combattono Ethereal, i giocatori possono prendere il controllo di diversi personaggi per scatenare abilità elettrizzanti e combo QTE illimitate. Il gioco ha anche sviluppato un meccanismo di gioco rogue like che attende l’esplorazione.

Zenless Zone Zero è stato annunciato al momento solo per dispositivi mobile e PC. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.