Asus presenta il nuovo ROG Phone 6D Ultimate

ASUS Republic of Gamers in occasione dell’evento Dare to be Ultimate: Building a World-Leading Gaming Phone, ha svelato la nuova serie di smartphone gaming ROG Phone 6D. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

La serie ROG Phone 6D sfrutta l’ultima piattaforma di punta MediaTek Dimensity 9000+ 5G, una soluzione premium che offre potenza e miglioramenti delle prestazioni per una migliore esperienza di utilizzo a 360 gradi. Dimensity 9000+ offre un gameplay più fluido, grazie alla suite completa di funzionalità HyperEngine 5.0 e a una GPU MediaTek Mali estremamente potente, con un miglioramento delle prestazioni di oltre il 10% rispetto a Dimensity 9000. Il dispositivo è supportato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, per un’esperienza di gioco affidabile e stabile.

Per una grafica di gioco estremamente fluida e reattiva, la serie ROG Phone 6D è dotata di un display AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici a 165 Hz con una frequenza di campionamento touch di 720 Hz, leader nel settore. Questo sorprendente display può essere impostato su 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz o 165 Hz per un’esperienza di gioco senza precedenti. La superba grafica è stata messa a punto in collaborazione con Pixelworks, azienda leader nell’elaborazione visiva, per un’accuratezza dei colori da primato. Per offrire possibilità di controllo ancora più avanzate, quest’anno l’AirTrigger 6 è stato notevolmente aggiornato.

I nuovi smartphone sono dotati della soluzione audio spaziale Dirac Virtuo, che utilizza algoritmi brevettati per consentire un suono stereo coinvolgente dagli altoparlanti integrati nello smartphone, migliorando al contempo la qualità audio complessiva degli altoparlanti. L’incredibile batteria da 6000 mAh è dotata di funzioni avanzate che ne migliorano le prestazioni e ne prolungano la durata, e di un adattatore HyperCharge da 65 watt per la ricarica rapida.

ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate sono disponibili in pre-ordine. Disponibilità effettiva da ottobre: Asus ROG Phone 6D a 1029€€ e Asus ROG Phone 6D Ultimate a 1499€.