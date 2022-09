Grand Theft Auto VI: Rockstar Games commenta la vicenda dei leak emersi

Nel corso delle recenti ore, l’argomento più caldo che coinvolge la nostra amatissima industria dei videogiochi risale ai leak emersi recentemente legati al prossimo capitolo della saga targata Rockstar Games, ossia Grand Theft Auto VI, il quale non è stato ancora annunciato ufficialmente dalla nota compagnia. Per coloro che non sapessero di cosa si stia parlando: GTA VI è stato protagonista di diversi leak, i quali hanno svelato la natura del gioco e non solo, diventando virali nel giro di poche ore, ed è naturale considerando quanti fan stiano aspettando con forte trepidazione il nuovo capitolo del franchise.

Detto ciò, ovviamente Rockstar Games non poteva starsene zitta, infatti, su Twitter, la compagnia ha rilasciato un comunicato all’interno del quale viene riportato il seguente messaggio:

Recentemente abbiamo subito un’intrusione nella rete in cui una terza parte non autorizzata ha avuto accesso e scaricato illegalmente informazioni riservate dai nostri sistemi, tra cui i primi filmati di sviluppo del prossimo Grand Theft Auto. Al momento non prevediamo alcuna interruzione dei nostri servizi di gioco né alcun effetto a lungo termine sullo sviluppo dei nostri progetti in corso. Siamo estremamente dispiaciuti che i dettagli del nostro prossimo gioco siano stati condivisi con tutti voi in questo modo. Il nostro lavoro sul nostro progetto di Grand Theft Auto continuerà come da programma e continueremo a impegnarci come sempre per offrire ai nostri giocatori, un’esperienza che superi davvero le vostre aspettative. Vi aggiorneremo presto e, naturalmente, vi presenteremo il prossimo gioco quando sarà pronto. Vogliamo ringraziare tutti per il loro continuo supporto in questa situazione.

Insomma, sicuramente Rockstar Games ha avuto un colpo che nessuno si sarebbe mai aspettato, speriamo veramente che questa vicenda non abbia un impatto negativo sui tempi di sviluppo del gioco. Intanto, per rimanere sintonizzati sulla vicenda e non solo, continuate a seguirci sulle nostre pagine.