Resident Evil Village: nuovi dettagli del DLC Shadow of Rose dal Game Director

L’imminente espansione Shadow of Rose di Resident Evil Village promette di essere molto corposa e, mentre la nuova modalità in terza persona per il gioco base e il contenuto aggiuntivo Mercenari sono ovviamente aggiunte degne di nota, il DLC sulla storia dell’espansione “Shadows of Rose” sarà, ovviamente, la star dello spettacolo. Ambientato 16 anni dopo gli eventi del gioco base e la morte di Ethan Winters, il contenuto scaricabile avrà come protagonista la figlia Rose Winters, anche se è lecito aspettarsi che questo nuovo capitolo concluda il coinvolgimento della famiglia Winters nella storia più ampia della serie.

Lo ha confermato il regista Kento Kinoshita in un’intervista a IGN, in cui ha dichiarato che il team di sviluppo sta “creando la storia di Shadows of Rose per concludere la saga della famiglia Winters”.

Cosa possiamo aspettarci dal futuro della serie, dunque? Il produttore Masachika Kawata ha dichiarato che Capcom non può “assolutamente” condividere alcun dettaglio su ciò che ci aspetta in Resident Evil, quindi non è ancora chiaro se il prossimo gioco principale della serie avrà come protagonisti personaggi completamente nuovi o se riporterà in auge personaggi già noti ai fan. Sarà particolarmente interessante vedere quale strada prenderà Capcom, dato che la serie è improvvisamente balzata in avanti di 16 anni, il che significa che colonne portanti della serie come Chris, Leon, Claire, Jill e altri saranno molto più vecchi.

Precedenti fughe di notizie hanno suggerito che lo sviluppo di Resident Evil 9 è in corso già dal 2018 ed è improbabile che il lancio avvenga non prima del 2024. Naturalmente, prima di allora, il 2023 vedrà anche il lancio del remake di Resident Evil 4.

È stato fissato un Resident Evil Showcase per ottobre, dove si parlerà delle novità più succose in arrivo per Resident Evil, oltre al già citato DLC, Resident Evil 4 e Resident Evil Village Gold Edition. Insomma, ci aspettiamo uno show pieno molto interessante.