Wo Long Fallen Dynasty Provato: l’armoniosa via della seta

Una volta tanto, di Wo Long Fallen Dynasty ne avevamo sentito parlare per la prima volta da pochissimo, ovvero da quando fece la sua prima apparizione nel corso del Games Showcase di Xbox e Bethesda a giugno, ma già da allora era immediatamente riuscito ad attirare l’attenzione di tutti coloro che nutrono un minimo di interesse nei confronti degli action RPG belli tosti. Frutto dell’amore di Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa, rispettivamente director di Nioh e produttore di Bloodborne, il suo recente gameplay trailer ha fatto fremere i fan sfegatati dei soulslike e fioccare il chiacchiericcio su quanto potesse essere simile al suddetto Nioh di Team Ninja, a Sekiro di FromSoftware e persino ai vari Dynasty Warriors firmati Koei Tecmo. La demo, rilasciata sulle console dell’attuale generazione nel bel mezzo del Tokyo Game Show, è di conseguenza servita a permetterci di saggiare con mano l’operato degli sviluppatori e verificare quanta fondatezza avessero tutte queste voci.

Wo Long Fallen Dynasty: come un drago che si leva verso il cielo

Wo Long è ambientato in Cina durante il periodo dei Tre Regni e segue le imprese di un guerrigliero senza nome che lotta semplicemente per sopravvivere. Quest’epoca di grandiosi e terribili sconvolgimenti sociali e politici è già stata ripresa da molti altri titoli, ma la sua tumultuosità su larga scala ed i vari conflitti localizzati che l’hanno contraddistinta sembrano il contesto adatto anche per un soul-slike. Tuttavia, al momento non è chiaro quale grado di fedeltà rispetto a quanto realmente accaduto possiamo aspettarci, malgrado i numerosi riferimenti presenti a partire dal titolo: “Wòlóng”, ossia “Drago Dormiente”, era infatti l’appellativo con cui veniva chiamato Zhuge Liang, il famoso stratega militare che divenne prima cancelliere e poi reggente dello Stato di Shu Han. Wo Long Fallen Dynasty è un fantasy oscuro, dove i demoni vagano per la terra e le possenti belve divine rispondono ai nostri comandi, perciò oltre a nomi e circostanze note è lecito ipotizzare che buona parte delle vicende verranno ampiamente romanzate… del resto, anche se potrebbe essere una loro lacuna, è difficile trovare traccia di cadaveri rianimati, tigri non morte e giganteschi rapaci che scagliano fulmini dalle ali nei libri di storia. L’ambientazione insomma funge da modello di riferimento per l’estetica e il tono di Wo Long, proprio come il periodo Sengoku per Nioh e Sekiro.

Ora, benché il Team Ninja sia noto per i suoi sistemi di combattimento fluidi e ben implementati, è necessario che mi soffermi sull’editor dei personaggi in cui mi sono imbattuto una volta iniziata questa avventura dimostrativa, perché la sua straordinaria efficienza mi ha colto davvero alla sprovvista. Ci sono cursori per quasi ogni singolo dettaglio, dalle caratteristiche del volto a quelle di corpo e pelle, dalla consistenza e dalla colorazione dei capelli a tatuaggi, piercing ed ogni sorta di make-up per il viso. È possibile scegliere la tonalità della pelle da una ruota cromatica e c’è persino un menù dedicato ai pronomi personali. La furiosa guerriera che ho deciso di creare sfoggia una lunga chioma nera dai riflessi argentati, labbra carnose, occhi chiari e taglienti valorizzati da un contorno tenebroso e un sorriso che ostenta sicurezza, tanto che mi è quasi dispiaciuto vederla morire così spesso a causa della mia proverbiale inadeguatezza con il genere. Ciò detto, qualora non vi divertiate a spulciare tutte le alternative di personalizzazione disponibili, non preoccupatevi: sono presenti anche le solite impostazioni predefinite per tirare corto. Una volta soddisfatti i miei esclusivi canoni estetici, mi sono abbandonato all’esplorazione della Valle di Guigugou, un livello sorprendentemente compatto e pieno di segreti da scoprire. La sua conformazione, perlopiù lineare, è caratterizzata da sporgenze scalabili e ponti di legno marcescenti che favoriscono la verticalità e l’interconnessione tra molteplici passaggi, creando quei momenti suggestivi in cui si sbircia oltre il ciglio di un precipizio e ci si meraviglia di quanta strada abbiamo fatto. Naturalmente, lo sviluppo delle geometrie in altezza è una lama a doppio taglio e, quando non ho prestato attenzione a dove mettevo i piedi durante le battaglie, sono inevitabilmente precipitato in qualche baratro dove, se non era la caduta ad uccidermi, ci avrebbero pensato le orde di mostri a farmi a brandelli.

Non avrò pace finché il nemico non verrà sconfitto!

Non è difficile ravvisare tracce di Nioh nel ritmo dei combattimenti di Wo Long Fallen Dynasty, ma la disparità culturale tra i due giochi richiede stili di combattimento nettamente diversi: anziché posture e armi dei guerrieri nipponici, gli scontri di Wo Long si basano sulle arti marziali cinesi, affiancando una miriade di salti e calci ai consueti fendenti. I duelli di Wo Long coniugano cautela e aggressività, puntellati da repentine deflagrazioni di combo dinamiche e mosse finali che faranno la gioia di tutti gli appassionati delle peripezie del samurai irlandese. La soddisfazione di eseguire con successo un colpo di grazia su un’imponente belva demoniaca non stanca mai. Una gradita deviazione dai soulslike tradizionali è l’indicatore dello spirito che prende il posto della classica barra della resistenza, un particolare che richiama da lontano il sistema di posture di Sekiro ma, a differenza del braccio di ferro che si verifica tra avversari e protagonista in quest’ultimo, Wo Long ci impegna in un confronto incessante con noi stessi: subire danni, deviare e schivare abbasserà tale indicatore, mentre mantenere un atteggiamento aggressivo ed eseguire mosse complesse lo farà aumentare. In pratica, più siamo aggressivi in battaglia, maggiore risulterà il nostro spirito e viceversa quello dei nemici, consentendoci peraltro di infierire su questi ultimi e lanciare un gran numero di incantesimi. Di contro, ripiegare eccessivamente su manovre difensive svuoterà in breve tempo l’indicatore, lasciandoci in completa balia degli assalti rivali mentre il nostro povero alter ego cerca di riprendere fiato.

Wo Long propone anche una soluzione originale al classico circolo vizioso di decessi ripetuti in cui si può facilmente incappare quando affrontiamo un souls-like: l’ordinaria sequela di tafferugli contro orde di scagnozzi di poco conto, che tuttavia portano alla mancanza di risorse non appena ci ritroviamo a tu per tu con un antagonista punitivo, può spesso indurre un notevole senso di frustrazione, ma la gestione del morale di Wo Long aggiunge valore a questi scontri minori perché un alto grado di quest’ultimo garantisce forza aggiuntiva in battaglia, permettendoci di abbattere nemici che altrimenti ci avrebbero dato parecchio filo da torcere. Team Ninja sembra essere consapevole che, per quanto i souls-like siano incentrati sulla perseveranza, è importante anche lusingare occasionalmente l’ego del giocatore e farlo sentire un’autentica forza della natura sul campo di battaglia. Nondimeno, per compensare, il prezzo del fallimento in Wo Long è molto alto: dopo ogni morte, il Grado Morale viene resettato fino al Grado Coraggio, un valore di base che si accumula innalzando stendardi durante l’esplorazione, mentre quello del nemico che ci ha sconfitti sale proprio come avrebbe fatto il nostro se fossimo riusciti ad abbatterlo. È facile pertanto capire come basti un po’ di sfortuna, unita ad una forte dose di sconsideratezza, per portare anche la più umile delle guardie ai livelli dei nemici più temibili, in maniera non dissimile a quanto accade con il sistema Nemesi nei giochi ispirati al Signore degli Anelli di Monolith Productions. Oh, e non dimentichiamoci che i rivali vittoriosi si approprieranno anche di metà della nostra Forza Vitale, l’equivalente delle anime necessarie per migliorare livello e caratteristiche, dunque sarà nostro compito trovare il modo più efficace per annientarli e non perdere buona parte di questa effimera valuta conquistata con fatica.

Insomma, al pari di Nioh, Team Ninja ha descritto Wo Long Fallen Dynasty come masocore, quel particolare sottogenere di giochi contraddistinti da sfide apparentemente insormontabili che, viceversa, regalano estrema soddisfazione una volta che riusciamo a superarle. Ciò nonostante, a vantaggio di quanti hanno sempre nutrito un certo timore reverenziale o una totale avversione per questo tipo di approccio, quel che mi ha colpito particolarmente di Wo Long è la sua costante ricerca della perfetta imparzialità, tanto da integrarla nel tema stesso dell’avventura e rafforzarla con le sue meccaniche, ottenendo di conseguenza un’armonia obiettiva dove ogni punizione che viene inflitta al giocatore deriva prevalentemente dalle scelte sbagliate compiute da quest’ultimo, e non da una generale iniquità del level design o della potenza offensiva altrui. Inoltre, il modo in cui le svariate regole di gameplay si intersecano fra di loro contribuisce a stemperare la mortificazione derivante da ogni insuccesso, spingendoci piuttosto a fare meglio la prossima volta. A proposito del comparto tecnico, al momento è chiara l’attenzione posta sull’ampiezza e sulla progettazione dei livelli piuttosto che sull’effettivo impatto visivo, che comunque potrebbe migliorare notevolmente prima del rilascio come accaduto con Nioh 2: la demo di Wo Long non è certo quella che mostrerete agli amici per vantarvi della potenza della vostra macchina da gioco, e l’instabilità percepita con la versione Xbox Series X è fastidiosa, ma sono certo che in tal senso verranno apportate tutte le rifiniture del caso prima del rilascio effettivo.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Team Ninja, Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Data di uscita: 2023

Tirando le somme, Wo Long Fallen Dynasty propone la rassicurante familiarità di un souls-like tradizionale accompagnata da una singolare rivisitazione di quegli stilemi che tutti i veterani del genere danno ormai quasi per scontati, una curiosa amalgama capace di infondere una certa freschezza in una categoria che risente moltissimo dell’eccessiva saturazione. La demo pubblica di Wo Long sarà disponibile fino a lunedì 26 settembre, quindi c’è tutto il tempo per metterla alla prova e capire se, come mi auguro, questa nuova incursione del Team Ninja nel territorio dei souls potrebbe fare al caso vostro.