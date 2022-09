The House of the Dead: il remake ha una data su Xbox Series X/S

Il publisher Forever Entertainment insieme allo sviluppatore MegaPixel Studios hanno recentemente annunciato la data d’uscita su Xbox Series X/S del remake dedicato a The House of the Dead, titolo già uscito sul mercato per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Ebbene, i giocatori in possesso delle console current-gen di casa Microsoft potranno mettere le mani sulla versione del titolo dalla giornata del 23 settembre.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

The House of the Dead: Remake è una versione rifatta del gioco introdotto nel 1997 sulla piattaforma arcade. Il classico sparatutto arcade riceve un nuovo entourage e modifiche al gameplay per adattarsi agli standard di gioco moderni.

Inoltre, di seguito trovate le principali caratteristiche del videogioco: