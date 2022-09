Lucca Comics & Games 2022: Verso i final pitch dei 3 progetti vincitori della Comics & Games Factory

I giudici del progetto

“Il progetto di Lucca Comics & Games Factory è stato interessante sotto due punti di vista: il primo constatare la quantità e la biodiversità di progetti ideati sul territorio italiano in attesa di sviluppo, la seconda il livello di preparazione di alcuni candidati degno delle start-up di grande rilievo. Confido in una seconda edizione ancora più ricca di partecipanti e idee”

Mario Cortese

“Tante idee interessanti e tanta, tanta creatività. Videogiochi, fumetti, esport e non solo: i progetti presentati dimostrano che in Italia il talento non manca di sicuro. Quello che manca, spesso, è il bagaglio tecnico e di conoscenze per tradurre i sogni di giovani imprenditori e creativi in solidi progetti commerciali. Comic & Games Factory aiuterà tre realtà a compiere il primo, decisivo passo per spiccare il volo.”

Gian Luca Rocco

“Il marketing vive di stimoli e di idee sempre nuove e confrontarsi con oltre 40 progetti è stata davvero una esperienza da ripetere, che dice molto su quanta voglia abbiano i ragazzi di mettere in mostra il proprio potenziale. Alcuni business plan non avrebbero sfigurato in ambienti corporate!”

Renato Franchi

“L’entusiasmo delle idee è contagioso, e la valutazione dei progetti presentati a Comics & Games Factory mi ha senz’altro emozionato. Soprattutto mi ha dato fiducia nel fatto che anche in Italia i giovani sentano di poter mettersi in gioco. Di non volersi accontentare del probabile, ma darsi da fare per costruire il possibile. Sono onorato di poter contribuire con gli altri giurati a sostenere la creatività imprenditoriale delle persone che hanno partecipato. Spero che l’iniziativa ispiri altri a immaginare di creare a loro volta qualcosa di nuovo.”

Ilja Rotelli

“Il processo di valutazione dei progetti è stato avvincente. Sono rimasto particolarmente colpito sia dal contenuto creativo dei progetti sia dalla capacità di molti di associare la creatività a un’analisi di mercato e a un business plan ben fatti. Il team dei giurati ha fatto fatica a scegliere, ma quelli su cui c’è stata convergenza sono sicuramente i migliori.”

Gabriele Troilo