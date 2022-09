Classifica italiana: Splatoon 3 e Nba 2k23 partono alla grande

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentaseiesima settimana del 2022, dal 5 all’11 settembre. Ci sono stati due debutti importanti – entrambi usciti il 9 del mese – con Splatoon 3 su Switch che si prende il primo posto, ed NBA 2k23 che occupa ben 3 posizioni nella top 10 (secondo – su PS5, terzo – su PS4, e decimo – su Xbox Series) The Last of Us Parte I, primo la scorsa settimana, scivola fino alla settima piazza. Per quanto riguarda la classifica PC, un solo titolo ha fatto meglio del cestistico di 2k, ed è il sempre eterno GTA V. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 SPLATOON 3* – SWITCH

2 NBA 2K23 – PS5

3 NBA 2K23 – PS4

4 GRAND THEFT AUTO V – PS4

5 F1 22 – PS4

6 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

7 THE LAST OF US PART I – PS5

8 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

9 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

10 NBA 2K23 – XBOX SERIES

CONSOLE

1 SPLATOON 3* – SWITCH

2 NBA 2K23 – PS5

3 NBA 2K23 – PS4

4 GRAND THEFT AUTO V – PS4

5 F1 22 – PS4

6 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

7 THE LAST OF US PART I – PS5

8 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

9 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

10 NBA 2K23 – XBOX SERIES

PC

1 GRAND THEFT AUTO V

2 NBA 2K23

3 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

4 RED DEAD REDEMPTION 2

5 TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS

6 BULLY: SCHOLARSHIP EDITION

7 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

8 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

9 RESIDENT EVIL 2

10 LITTLE NIGHTMARES

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail