Turtle Beach: disponibili le Stealth 600 Gen 2 MAX per PlayStation

Turtle Beach Corporation ha annunciato che le cuffie da gaming Stealth 600 Gen 2 MAX per PlayStation Stealth 600 Gen 2 MAX per PlayStation aggiungono una lunga durata della batteria ed estendono la compatibilità multipiattaforma della Stealth 600, oltre a mantenere tutte le principali caratteristiche che le hanno rese un prodotto tra i più venduti e premiati del brand. Le Stealth 600 Gen 2 MAX per PlayStation sono disponibili in Black, Midnight Red , e Arctic Camo ad un prezzo consigliato di 139,99 €. Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation, ha dichiarato:

“Le nostre Stealth 600 MAX per PlayStation offrono ai giocatori di PS5 e PS4 audio di qualità superiore e il comfort che desiderano, oltre a funzioni audio esclusive di Turtle Beach come il Superhuman Hearing per un vantaggio competitivo. Le Stealth 600 Gen 2 MAX utilizzano altoparlanti da 50 mm rispetto ai 40 mm della maggior parte dei concorrenti in questa fascia di prezzo, e ora offrono lo stesso audio wireless potente e senza lag per Nintendo Switch e PC Windows. Grazie anche alla durata della batteria potenziata, ci aspettiamo che la serie Stealth 600 continui a essere leader della categoria“. Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti e accessori Turtle Beach, potete visitare il sito ufficiale.