Return to Monkey Island disponibile, ecco il trailer di lancio

L’attesa si è conclusa, e da oggi 19 settembre, ore 18:00, Return to Monkey Island è disponibile, su PC e Nintendo Switch. Per l’occasione il publisher Devolver Digital ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche (dalla pagina Steam) del nuovo capitolo con protagonista il pirata Guybrush Threepwood, sviluppato da Terrible Toybox, che vede il ritorno nella serie del creatore Ron Gilbert:

Return to Monkey Island, sviluppato in collaborazione con Lucasfilm Games, segna l’emozionante e inatteso ritorno del creatore della serie Ron Gilbert, che prosegue la storia delle leggendarie avventure grafiche The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Guybrush Threepwood ha dovuto affrontare la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck, in una battaglia di arguzia e intelletto. Elaine Marley, il suo grande amore, non occupa più il ruolo di governatrice, e Guybrush stesso si barcamena alla deriva, insoddisfatto per non aver mai trovato il segreto di Monkey Island. Un nuovo gruppo di giovani e spigliati capi dei pirati, guidati da capitan Madison, ha scalzato via la vecchia guardia, Mêlée Island ha preso una brutta piega e il famoso imprenditore Stan è in prigione per “attività criminali di marketing”.

Scambia battute con vecchi amici e volti nuovi su isole familiari, ora gestite da nuovi e pericolosi capi. Poi prendi il mare ed esplora acque ignote per sfuggire a situazioni difficili. Enigmi intelligenti, circostanze bizzarre e botta e risposta devastanti si frappongono tra Guybrush e la gloria.

Il ritorno al punta & clicca piratesco

Traghettando il classico gameplay punta & clicca ai giorni nostri, gli intrepidi pirati dovranno risolvere enigmi ed esplorare isole grazie all’intelligente evoluzione dei tradizionali comandi delle avventure grafiche. Grazie alle interazioni contestuali, i dialoghi ad albero interattivi e un sistema di inventario intuitivo, la via della pirateria non è mai stata così facile.

Imbarcati in una grande avventura nell’arcipelago

Esplora i confini ospitali ma non troppo di Mêlée Island, un luogo familiare dove la nuova gestione ha messo a dura prova vecchi amici e facce nuove. Avventurati in terre inesplorate come l’isola giustamente chiamata Terror Island e gli avamposti da brivido di Brrr Muda in cui stringerai alleanze e ti farai nuovi nemici.

Salpa con una ciurma leggendaria

L’emozionante conclusione della saga di Monkey Island segna il ritorno Ron Gilbert, creatore dell’iconica serie, affiancato dal co-sceneggiatore Dave Grossman, dal direttore artistico Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) e dai compositori Peter McConnell, Michael Land e Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge).