Kingdom Come Deliverance: partita la campagna crowdfunding del gioco da tavolo

Lo sviluppatore Warhorse Studios, lo studio di giochi da tavolo Boardcubator e il publsiher Prime Matter hanno annunciato oggi 19 settembre l’inizio della campagna crowdfunding per Kingdom Come Deliverance – The Board Game su Gamefound.

Warhorse Studios ha collaborato con l’azienda ceca di giochi da tavolo Boardcubator per tradurre l’RPG storico open-world (che ha giugno aveva superato i 5 milioni di copie vendute) nel mondo reale dei dadi, delle pedine e della strategia tattica da tavolo. Mentre il gioco da tavolo condivide alcuni luoghi e personaggi in comune con il videogioco, racconta una storia autonoma e deve essere considerato come un’avventura epica coincidente che condivide lo stesso universo.

Recentemente è stato rilasciato un trailer per il lancio della campagna crowdfunding. Al momento, non è prevista la lingua italiana.

Caratteristiche:

Kingdom Come: Deliverance – The Board Game è un gioco di ruolo cooperativo per uno-quattro giocatori che vi trasporta nella Boemia del XV secolo. Godetevi una storia coinvolgente con un doppiaggio fedele, un’atmosfera avvolgente e un sistema di costruzione del personaggio “tu sei ciò che fai”. Scegliete tra quattro diversi personaggi, tutti con statistiche e attributi diversi, e fateli crescere di livello. Trovate, acquistate e condividete il bottino che vi aiuterà nella vostra missione mortale, raccogliendo informazioni critiche sulla guerra che determineranno il destino di un’intera nazione.

Kingdom Come: Deliverance – The Board Game offre diverse campagne con varie avventure, tutte monitorate da un’applicazione mobile inclusa che si occupa del gioco in modo che i giocatori possano concentrarsi sulle loro missioni. Niente magia, niente draghi, solo il buon vecchio Kingdom Come: Deliverance… ma come gioco da tavolo.

