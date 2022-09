Lague of Enthusiastic Losers in arrivo su Switch e Xbox

Già disponibile su PC dallo scorso ottobre, Lague of Enthusiastic Losers arriverà a breve anche su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Il publisher RedDeer.Games e gli sviluppatori di yookond. hanno infatti annunciato che l’avventura narrativa arriverà su queste console il 23 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la sinossi scritta su Xbox Wire:

Vitya e Volodya, due migliori amici ed eroi della nostra storia, nuotano con fatica nella vita di tutti i giorni e cercano di rimanere a galla. Di fronte a uno sfratto, decidono di trovare un tesoro che li aiuterà a ripagare il debito. Durante l’avventura, incontreranno molti nuovi amici, assistendo a eventi non comuni (o, agli occhi di alcuni, molto comuni) per un tipico complesso residenziale.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Lague of Enthusiastic Losers per Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.